Duell endet Mittwoch

Wien oder Innsbruck? Tag der Entscheidung für ESC

Tirol
19.08.2025 19:00
Wo werden die ESC-Fans kommendes Jahr mitfiebern? In Wien oder in Innsbruck?
Wo werden die ESC-Fans kommendes Jahr mitfiebern? In Wien oder in Innsbruck?(Bild: EPA/SITTHIXAY DITTHAVONG)

Morgen, Mittwoch, wird verkündet, wo im kommenden Jahr die Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne gehen wird. Im Rennen sind sowohl die Bundeshauptstadt als auch die Tiroler Landeshauptstadt.

Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig werden die Antwort auf die Frage, welche Stadt im kommenden Jahr den ESC austragen wird, als Erste erfahren. Bevor der Bevölkerung via Ö3-Wecker und der Frühstückssendung „Guten Morgen Österreich“ auf ORF 2 die mit Spannung erwartete Entscheidung bekannt gegeben wird, werden nämlich noch Telefonate zwischen dem Küniglberg und den beiden Rathäusern geführt.

Ludwig oder Anzengruber werden am Nachmittag dann auch am Podium sitzen, wenn in einer Pressekonferenz nähere Details zu den Plänen der Gastgeberstadt präsentiert werden.

JJ holte den Eurovision Song Contest wieder nach Österreich.
JJ holte den Eurovision Song Contest wieder nach Österreich.(Bild: MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.com)

Kritik an Innsbrucks Bewerbung aus Politik und Bevölkerung
Wie berichtet, hatten kurz nach dem Sieg von JJ neben Innsbruck und Wien auch Graz, Linz/Wels sowie Oberwart Interesse an einer Austragung des ESC bekundet. Letzten Endes wurde es dann aber doch nur ein Zweier-Duell.

Ein Duell, das in der Tiroler Landeshauptstadt auch viele Kritiker auf den Plan rief. Sowohl aus politischen Reihen als auch aus der Bevölkerung gab es mehrere Stimmen, denen es lieber gewesen wäre, wenn man den ESC 2026 „kampflos“ der Bundeshauptstadt überlassen hätte. „Das kann sich die Stadt in der aktuellen Finanzlage nicht leisten“, war aus mehreren Fraktionen zu hören. „Wenn der ESC in Innsbruck ausgetragen wird, haben wir deutlich mehr Flugbewegungen“, ärgerten sich unterdessen die Anrainer beim Airport.

Lesen Sie auch:
Der Flughafen Innsbruck kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine seriösen Angaben zu einer ...
Anrainer sehr besorgt
Wegen Song Contest 200 Flüge pro Tag befürchtet
24.07.2025
Bewerbung offiziell
Song Contest: Innsbruck duelliert sich mit Wien
04.07.2025
„Wir sind bereit“
Olympiaworld Innsbruck fühlt sich fit für den ESC
24.06.2025

ORF sprach bis zuletzt von einem „offenen Rennen“
Seitens des ORF wurde bis Dienstagabend von einem „offenen Rennen“ gesprochen und nicht verraten, ob Innsbruck mit dem Motto „Together on Top“ oder Wien mit dem Motto „Europe, shall we dance?“ die besseren Karten hat. Der ESC hat jährlich rund 170 Millionen Zuschauer.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.044 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
172.055 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.993 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3091 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
