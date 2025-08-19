Wien oder Innsbruck? Tag der Entscheidung für ESC

Ein Duell, das in der Tiroler Landeshauptstadt auch viele Kritiker auf den Plan rief. Sowohl aus politischen Reihen als auch aus der Bevölkerung gab es mehrere Stimmen, denen es lieber gewesen wäre, wenn man den ESC 2026 „kampflos“ der Bundeshauptstadt überlassen hätte. „Das kann sich die Stadt in der aktuellen Finanzlage nicht leisten“, war aus mehreren Fraktionen zu hören. „Wenn der ESC in Innsbruck ausgetragen wird, haben wir deutlich mehr Flugbewegungen“, ärgerten sich unterdessen die Anrainer beim Airport.