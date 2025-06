Israel: „Wir wollten Irans Führer töten, aber …“

Iran kündigt „historische“ Trauerfeier an

Der Iran kündigte unterdessen an, dass die am Samstag geplante Trauerfeier für die bei den israelischen Angriffen getöteten Militärchefs und Atomwissenschafter „historische“ Ausmaße haben soll. Zunächst werde es eine Zeremonie auf dem berühmten Platz der Revolution im Zentrum von Teheran geben, sagte Religionsvertreter Mohsen Mahmoudi am Freitag im Staatsfernsehen. „Danach wird die Prozession der Märtyrer zum Platz der Freiheit ziehen“ – dieser liegt rund elf Kilometer entfernt.