Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ungutes Spiel“ wartet

Legende Prohaska: „Das hätte es nicht gebraucht!“

Fußball International
16.11.2025 06:00
Herbert Prohaska (re.) über das „Finale“ des ÖFB-Teams gegen Bosnien
Herbert Prohaska (re.) über das „Finale“ des ÖFB-Teams gegen Bosnien(Bild: Krone KREATIV/EPA/SAKIS SAVVIDES, Mario Urbantschitsch)
0 Kommentare

Das hätte es nicht gebraucht. So eine komfortable Situation hatten sich unsere Teamspieler mit dem großartigen Start in die WM-Quali verschafft, doch am Ende muss ein einziges Spiel über das direkte Ticket entscheiden. Noch dazu ein sehr unangenehmes. Weil es ein Duell mit dem direkten Konkurrenten ist, und eines, in dem uns ein Remis schon reicht.

Ich war in solchen Entscheidungsspielen immer extrem nervös. Als Austria-Trainer war ich einmal in der Situation, dass wir ein direktes Finale gegen Salzburg hatten, denen ein Remis gereicht hätte. Wir mussten gewinnen und das hat uns entscheidend geholfen, dass wir das auch mit 2:1 schafften. 

Lesen Sie auch:
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
WM-Party wurde vertagt
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
15.11.2025
„Die richtigen Worte“
Rangnick verrät Kabinen-Details um ÖFB-Star Alaba
15.11.2025

In meiner erfolgreichen WM-Qualifikation als Teamchef war unser letztes Spiel gegen Weißrussland, das keine Chance mehr hatte. Das war angenehmer. Doch unser Nationalteam war vor Kurzem in der Nations League ja auch schon in ähnlicher Situation. Ein Heimsieg über Slowenien hätte dort zum Gruppensieg gereicht, aber es wurde nur ein 1:1.

Und mit Bosnien wartet jetzt wieder eine sehr unangenehme Truppe in einer Partie, die kein echtes Heimspiel wird. Allerdings besteht unsere Mannschaft aus sehr erfahrenen Spielern, die jede Woche Matches vor großer Kulisse absolvieren. Und nach wie vor bin ich sicher, dass wir deutlich mehr Qualität haben als Bosnien. Darum bleibe ich guter Dinge.

Porträt von Herbert Prohaska
Herbert Prohaska
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
125.516 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
93.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.022 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
769 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
699 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
„Es ist eben ...“
Enttäuschung im Nationalteam? „Im Gegenteil“
Es braucht ein Wunder
Foda darf mit Kosovo weiterhin von der WM träumen
Noten der ÖFB-Helden
Arnautovic mit Klasse und sechs starke Auftritte
„Ungutes Spiel“ wartet
Legende Prohaska: „Das hätte es nicht gebraucht!“
WM-Quali im Ticker
Italien gegen Norwegen – ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf