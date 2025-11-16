Legende Prohaska: „Das hätte es nicht gebraucht!“

Das hätte es nicht gebraucht. So eine komfortable Situation hatten sich unsere Teamspieler mit dem großartigen Start in die WM-Quali verschafft, doch am Ende muss ein einziges Spiel über das direkte Ticket entscheiden. Noch dazu ein sehr unangenehmes. Weil es ein Duell mit dem direkten Konkurrenten ist, und eines, in dem uns ein Remis schon reicht.