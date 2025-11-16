Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noten der ÖFB-Helden

Arnautovic mit Klasse und sechs starke Auftritte

Fußball International
16.11.2025 06:00
Das ÖFB-Team gewann das WM-Quali-Duell mit Zypern.
Das ÖFB-Team gewann das WM-Quali-Duell mit Zypern.(Bild: GEPA)

Zeugnisverteilung! Beim 2:0-Sieg im wichtigen WM-Quali-Duell mit Zypern in Limassol zeigten einige ÖFB-Kicker mit starken Leistungen auf. Doppelpacker Marko Arnautovic ragte heraus. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Christian Reichel:

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Limassol

NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

Alexander Schlager 3
Was auf ihn zuflog, hielt er fest. Ernsthaft geprüft wurde er nie.

Alexander Schlager
Alexander Schlager(Bild: GEPA)

Stefan Posch 3
Hatte mit dem Tempo von Tzionis zu kämpfen, vergab eine Top-Chance aufs 2:0.

Philipp Lienhart 3
Ließ im Abwehrzentrum nichts anbrennen. 

Kevin Danso 4
Antizipierte oft mit Erfolg und bereitete so das 2:0 von Arnautovic ideal vor.

Konrad Laimer 4
Da Zypern über seine Seite wenig Offensivwillen zeigte, konnte er sich vorrangig offensiv einbringen. Hatte da einige starke Momente. 

Konrad Laimer (li.)
Konrad Laimer (li.)(Bild: AP/Chara Savvidou)

Nicolas Seiwald 3
Verteilte gekonnt die Bälle. War knapp dran an seinem ersten Team-Tor. 

Xaver Schlager 4
Zog im Zentrum die Fäden, spielte da auch seine Zweikampfstärke aus. Ein starkes Comeback!

Marcel Sabitzer 4
Versuchte von Start weg, das Spiel schnell zu machen. Sehr aktiv, viele Abschlüsse, bloß ein Treffer wollte ihm nicht gelingen.

Christoph Baumgartner 4
Fällte nicht immer die beste Entscheidung, sorgte aber immer wieder für Gefahr. Holte den Elfmeter zum 1:0 raus.

Lesen Sie auch:
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
WM-Party wurde vertagt
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
15.11.2025
„Die richtigen Worte“
Rangnick verrät Kabinen-Geheimnis um Alaba
15.11.2025
47 Tore im ÖFB-Team
Galavorstellung! Arnautovic baut Rekord weiter aus
15.11.2025

Romano Schmid 3
In Sachen Präzision mit Luft nach oben. 

Marko Arnautovic 5
War erst vom Elferpunkt eiskalt und spielte beim 2:0 seine ganze Klasse aus - ein perfekter Abend für den Kapitän!

Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: AP/Chara Savvidou)

Michael Gregoritsch 3
Kam für Arnautovic, war sehr bemüht.

Patrick Wimmer 4
Brachte frischen Wind, traf mit einem wuchtigen Schuss die Stange.

Friedl, Grüll, Wurmbrand 0
Zu kurz eingesetzt.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
125.516 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
93.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.022 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
769 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
699 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
„Es ist eben ...“
Enttäuschung im Nationalteam? „Im Gegenteil“
Es braucht ein Wunder
Foda darf mit Kosovo weiterhin von der WM träumen
Noten der ÖFB-Helden
Arnautovic mit Klasse und sechs starke Auftritte
„Ungutes Spiel“ wartet
Legende Prohaska: „Das hätte es nicht gebraucht!“
WM-Quali im Ticker
Italien gegen Norwegen – ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf