Arnautovic mit Klasse und sechs starke Auftritte

Zeugnisverteilung! Beim 2:0-Sieg im wichtigen WM-Quali-Duell mit Zypern in Limassol zeigten einige ÖFB-Kicker mit starken Leistungen auf. Doppelpacker Marko Arnautovic ragte heraus. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Christian Reichel:
Die „Krone“ berichtet aus Limassol
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
Alexander Schlager 3
Was auf ihn zuflog, hielt er fest. Ernsthaft geprüft wurde er nie.
Stefan Posch 3
Hatte mit dem Tempo von Tzionis zu kämpfen, vergab eine Top-Chance aufs 2:0.
Philipp Lienhart 3
Ließ im Abwehrzentrum nichts anbrennen.
Kevin Danso 4
Antizipierte oft mit Erfolg und bereitete so das 2:0 von Arnautovic ideal vor.
Konrad Laimer 4
Da Zypern über seine Seite wenig Offensivwillen zeigte, konnte er sich vorrangig offensiv einbringen. Hatte da einige starke Momente.
Nicolas Seiwald 3
Verteilte gekonnt die Bälle. War knapp dran an seinem ersten Team-Tor.
Xaver Schlager 4
Zog im Zentrum die Fäden, spielte da auch seine Zweikampfstärke aus. Ein starkes Comeback!
Marcel Sabitzer 4
Versuchte von Start weg, das Spiel schnell zu machen. Sehr aktiv, viele Abschlüsse, bloß ein Treffer wollte ihm nicht gelingen.
Christoph Baumgartner 4
Fällte nicht immer die beste Entscheidung, sorgte aber immer wieder für Gefahr. Holte den Elfmeter zum 1:0 raus.
Romano Schmid 3
In Sachen Präzision mit Luft nach oben.
Marko Arnautovic 5
War erst vom Elferpunkt eiskalt und spielte beim 2:0 seine ganze Klasse aus - ein perfekter Abend für den Kapitän!
Michael Gregoritsch 3
Kam für Arnautovic, war sehr bemüht.
Patrick Wimmer 4
Brachte frischen Wind, traf mit einem wuchtigen Schuss die Stange.
Friedl, Grüll, Wurmbrand 0
Zu kurz eingesetzt.
