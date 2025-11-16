„Darauf kann ich keine Rücksicht mehr nehmen“

Nach dem sechsten Sieg in Le Mans holte Richard Lietz auch die Langstrecken-WM. Der 41-Jährige sprach mit der „Krone“ über Optionen, neue Ziele und ausbleibende Anrufe.
Erst am Mittwoch bist du aus Bahrain zurückgekehrt, hast du den Titel solange gefeiert?
Lietz: Wir haben am Montag und Dienstag gleich für das nächste Jahr getestet. Mit dem Gummiabrieb nach dem Rennen ist die Strecke so, wie wir sie das nächste wieder vorfinden werden, noch dazu zu einer ähnlichen Jahreszeit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.