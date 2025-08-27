Vorteilswelt
Sarrazin gibt Update:

„Ich führe ein normales Leben, das ist ein Wunder“

Ski Alpin
27.08.2025 08:40
Cyprien Sarrazin stürzte im Dezmeber in Bormio schwer.
Cyprien Sarrazin stürzte im Dezmeber in Bormio schwer.(Bild: GEPA)

Nun steht es fest: Die kommende Ski-Saison wird ohne Cyprien Sarrazin stattfinden. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. „Ich führe ein normales Leben, das ist ein Wunder“, so der 30-jährige Franzose.

Nach seinem Horror-Sturz im Dezember in Bormio, bei dem er unter anderem eine Gehirnblutung erlitt und im Koma lag, arbeitet der Speed-Spezialist an seinem Comeback. Der Kitzbühel-Doppelsieger von 2024 gewährt auf Instagram immer wieder Einblicke in seine Reha – vom Hometrainer über Sprung- und Gleichgewichtsübungen bis hin zu Bildern seiner Kopfnarbe.

Seit wenigen Monaten sehe er nicht mehr doppelt, so Sarrazin. „Mit den Augen ist es schon seit einiger Zeit wieder in Ordnung, das hat sich ganz natürlich ergeben und erneut alle Prognosen widerlegt. Als Sportler und Wettkämpfer möchte ich natürlich, dass meine kleinen Wehwehchen, insbesondere an den Knien, schneller verheilen. Ich hatte schon vorher Probleme, und der Sturz in Bormio hat natürlich nicht geholfen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung, insbesondere neurologisch“, schildert er gegenüber der „L’Equipe“.

Lesen Sie auch:
Cyprien Sarrazin schuftet und schuftet für ein Ski-Comeback.
„Eine Last abgefallen“
Sarrazin schuftet: „Ich sehe nicht mehr doppelt!“
20.05.2025
Vier Monate später
Nach Gehirnblutung: Sarrazin wieder im Training
18.04.2025
Kein Weltcup-Comeback?
Sarrazin über Horror-Sturz: „Wäre fast gestorben!“
03.03.2025

„Das wahrscheinlichste Szenario“
An ein Skifahren in der kommenden Saison sei jedoch noch nicht zu denken. Gut möglich, dass Sarrazin, der auch einen Rücktritt dachte, in der Saison 2026/27 zurückkehrt: „Ja, so stelle ich mir das vor, auch wenn es schwierig ist, langfristig zu planen. Aber das ist das wahrscheinlichste Szenario.“

Heißt, dass auch die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina d‘Ampezzo ohne den Top-Abfahrer stattfinden werden. Am Ende überwiegt jedoch die Freude über ein „normales Leben“ ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Mehr Ski Alpin
Sarrazin gibt Update:
„Ich führe ein normales Leben, das ist ein Wunder“
108 Weltcup-Rennen
„Hart!“ Ski-Routinier tritt überraschend zurück
Weltmeisterin leidet
„Ich wollte wieder wissen, wie man Ski fährt“
Erstmals Mama geworden
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
Elfi Danner verstorben
ÖSV trauert um „wagemutige Abfahrtsspezialistin“

