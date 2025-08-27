„Ich führe ein normales Leben, das ist ein Wunder“

Seit wenigen Monaten sehe er nicht mehr doppelt, so Sarrazin. „Mit den Augen ist es schon seit einiger Zeit wieder in Ordnung, das hat sich ganz natürlich ergeben und erneut alle Prognosen widerlegt. Als Sportler und Wettkämpfer möchte ich natürlich, dass meine kleinen Wehwehchen, insbesondere an den Knien, schneller verheilen. Ich hatte schon vorher Probleme, und der Sturz in Bormio hat natürlich nicht geholfen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung, insbesondere neurologisch“, schildert er gegenüber der „L’Equipe“.