Trotzdem Happy End
Passagier ließ Welpen einfach am Flughafen zurück
Weil ihm die Mitnahme seines Hundes verweigert worden ist, ließ ein Flugpassagier seinen Welpen einfach im Flughafen-Parkhaus zurück. Die Rechnung kassierte der Brasilianer prompt.
Es war vor etwa einer Woche, am 20. August, kurz vor Mittag. Die Sonne brannte auf den Asphalt des Flughafenparkplatzes in Florianópolis, als sich ein Mann dort zu einem Akt purer Herzlosigkeit entschloss: Er nahm die Transportbox mit seinem gerade einmal drei Monate alten Welpen, stellte sie zwischen zwei Autos – und ließ den Labrador einfach zurück.
Die Kameras am Aeroporto Internacional Hercílio Luz filmten alles. Kein Zögern, kein Mitleid. Danach ging der Mann seelenruhig zum Gate und stieg in seinen Flieger nach Brasília. Ziel war eigentlich Manaus.
Tierquäler drohen fünf Jahre Haft
Doch dort kam er nie an. Was der Mann nämlich nicht wusste: Das Flughafenpersonal hatte die Box nur Minuten nach dem Verlassen entdeckt – samt winselndem, durstigem Welpen. Sofort schlug das Team Alarm, informierte Polizei und Tierschutz. Als das Flugzeug des Mannes in Brasília landete, stiegen die Polizeibeamten an Bord und nahmen ihn fest. Anklagepunkt: Tierquälerei. Und das ist in Brasilien kein Kavaliersdelikt. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft, eine saftige Geldstrafe – und ein lebenslanges Verbot für Tierhaltung.
Ein Happy End hat die Geschichte aber schon jetzt: Ausgerechnet dort, wo er verlassen wurde, fand der Welpe jetzt ein neues Zuhause: bei einem Flughafenmitarbeiter!
Kommentare
