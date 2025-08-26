Passagier ließ Welpen einfach am Flughafen zurück

Tierquäler drohen fünf Jahre Haft

Doch dort kam er nie an. Was der Mann nämlich nicht wusste: Das Flughafenpersonal hatte die Box nur Minuten nach dem Verlassen entdeckt – samt winselndem, durstigem Welpen. Sofort schlug das Team Alarm, informierte Polizei und Tierschutz. Als das Flugzeug des Mannes in Brasília landete, stiegen die Polizeibeamten an Bord und nahmen ihn fest. Anklagepunkt: Tierquälerei. Und das ist in Brasilien kein Kavaliersdelikt. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft, eine saftige Geldstrafe – und ein lebenslanges Verbot für Tierhaltung.