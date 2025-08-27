Restaurantkette knickt nach Trump-Attacke ein

Trump legte Unternehmen Logo-Anderung nahe

Doch die Veränderung kam bei einigen Kunden gar nicht gut an – einige drohten mit Boykott der Lokale. Dann mischte sich auch noch der US-Präsident Donald Trump in die Debatte ein. „Cracker Barrel sollte zum alten Logo zurückkehren, einen Fehler eingestehen, der auf der Kundenreaktion (der ultimativen Umfrage) basiert, und das Unternehmen besser führen als je zuvor“, schrieb Trump am Dienstag in den sozialen Medien. „Machen Sie Cracker Barrel wieder zu einem GEWINNER.“