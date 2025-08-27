Neues Logo zu „woke“
Restaurantkette knickt nach Trump-Attacke ein
Der US-Präsident hält sich mit seinen Ansichten und Meinungen bekanntlich nur selten zurück – nun hat er mit Kritik an einem Logo einer Restaurantkette zu einer Kehrtwende gezwungen. Zuvor hatten Bürger aus dem rechten Milieu das neue Design als zu „woke“ verunglimpft.
Die Restaurantkette bietet seit 56 Jahren Küche im Südstaatenstil. Ein neues Logo sollte frischen Wind in die 660 Lokale bringen – doch das Unternehmen bekam viel Gegenwind. Kunden waren entsetzt, dass der zuvor abgebildete ältere Mann, der sich auf ein Fass stützt, einem schlichteren Design weichen sollte.
Großer Aufruhr um Verschwinden von „Onkel Herschel“
Doch es regte sich Widerstand gegen die Maßnahme, die Teil eines größeren Rebranding der Kette war. Das Unternehmen versuchte vergangene Woche, die aufgebrachten Fans zu beschwichtigen: „Unsere Werte haben sich nicht geändert“, erklärte Cracker Barrel in einer Erklärung gegenüber der Agentur AP. Das Unternehmen klärte auf, dass die Werbefigur, bekannt als Onkel Herschel, „in unseren Restaurants und auf unserer Speisekarte weiterhin im Mittelpunkt steht“.
Trump legte Unternehmen Logo-Anderung nahe
Doch die Veränderung kam bei einigen Kunden gar nicht gut an – einige drohten mit Boykott der Lokale. Dann mischte sich auch noch der US-Präsident Donald Trump in die Debatte ein. „Cracker Barrel sollte zum alten Logo zurückkehren, einen Fehler eingestehen, der auf der Kundenreaktion (der ultimativen Umfrage) basiert, und das Unternehmen besser führen als je zuvor“, schrieb Trump am Dienstag in den sozialen Medien. „Machen Sie Cracker Barrel wieder zu einem GEWINNER.“
Auch sein Sohn, Donald Jr., mischte sich in die Debatte mit – und teilte einen Tweet, in dem kritisiert wurde, dass die Unternehmenschefin angekündigt habe, mehr Nicht-Weiße anstellen zu wollen und die LGBTQ+-Bewegung zu unterstützen. „Was läuft falsch bei Cracker Barrell?“, fragte sich der Präsidentenspross.
Kette knickt ein: „Unser neues Logo verschwindet“
Nun gab das Unternehmen nach und machte eine Kehrtwende. „Wir danken unseren Gästen, dass sie uns ihre Meinung und ihre Liebe zu Cracker Barrel mitgeteilt haben. Wir haben versprochen, ihnen zuzuhören, und das haben wir getan. Unser neues Logo verschwindet, unser ,Old Timer‘ bleibt“, heißt es in einem Posting. Die Aktien von Cracker Barrel seien seit der Einführung des neuen Logos am 18. August um mehr als zehn Prozent gefallen, berichtete „The Guardian“.
Weißes Haus: Trump zu vertrauen, sei „großartig“
Das Weiße Haus zeigte sich sehr erfreut über die Rückkehr zum alten Logo. „Herzlichen Glückwunsch“, ließ Trump in sozialen Medien ausrichten. „Viel Glück für die Zukunft. Verdienen Sie viel Geld und, was am wichtigsten ist, machen Sie Ihre Kunden wieder glücklich!“ Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt erklärte bei einer Pressekonferenz: „Trump zu vertrauen, war eine großartige Entscheidung!“
