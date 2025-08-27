Rubbellose gestohlen: Geldstrafe statt Geldsegen

Kein Glück im Spiel

Die große Wende in seinem Leben erhofft sich der 53-Jährige durchs Glücksspiel. Als er vergangenen April in einem Wettbüro von einem Mitarbeiter zurechtgewiesen wird, eskaliert die Situation recht schnell, indem der Angeklagte den körperlich unterlegenen Angestellten an der Gurgel packt und gegen eine Wand drückt – was auch die Aufzeichnung der im Gebäude installierten Videokamera beweist. Selbst die einschreitende Polizei hat Mühe, den stark alkoholisierten Wüterich zu besänftigen. Der Mann wird wegen gefährlicher Drohung und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.