Durch Video überführt

Rubbellose gestohlen: Geldstrafe statt Geldsegen

Gericht
27.08.2025 08:25
Der Angeklagte leidet an Depressionen und ist dem Alkohol zugetan.
Der Angeklagte leidet an Depressionen und ist dem Alkohol zugetan.(Bild: Dorn Chantall)

Aufs falsche Pferd gesetzt hatte ein 53-jähriger Serbe, der sich am Dienstag am Landesgericht Feldkirch verantworten musste. Statt mit gestohlenen Rubbellosen abzusahnen, muss er nun selbst blechen.

0 Kommentare

Jahrelang war der Angeklagte als Security-Mitarbeiter in Deutschland tätig. Seinen letzten Job in dieser Funktion hatte der Serbe in einem Flüchtlingsheim, er verdiente rund 1900 Euro im Monat. Seit der Schließung der Unterkunft vor sieben Monaten ist der Hüne arbeitslos und lebt von Sozialleistungen, ebenso wie seine Frau. Zu allem Übel kommt noch, dass der im Vorarlberger Unterland wohnhafte Mann seit dem Tod seines Bruders an schweren Depressionen leidet und ein veritables Alkoholproblem hat.

Kein Glück im Spiel
Die große Wende in seinem Leben erhofft sich der 53-Jährige durchs Glücksspiel. Als er vergangenen April in einem Wettbüro von einem Mitarbeiter zurechtgewiesen wird, eskaliert die Situation recht schnell, indem der Angeklagte den körperlich unterlegenen Angestellten an der Gurgel packt und gegen eine Wand drückt – was auch die Aufzeichnung der im Gebäude installierten Videokamera beweist. Selbst die einschreitende Polizei hat Mühe, den stark alkoholisierten Wüterich zu besänftigen. Der Mann wird wegen gefährlicher Drohung und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Der 53-Jährige hatte es auf Rubbellose abgesehen.
Der 53-Jährige hatte es auf Rubbellose abgesehen.(Bild: Scharinger Daniel)

Los-Diebstahl an Bregenzer Lieblingstankstelle
Zwei Monate später kreuzt der Serbe in seiner Lieblingstankstelle in Bregenz auf und stiehlt aus dem an der Kassa befindlichen Behälter insgesamt 32 Rubbellose. Doch auch in diesem Fall ist ihm Fortuna nicht hold – abermals kassiert er eine Anzeige, dieses Mal wegen Diebstahls.

Im Prozess hieß es am Ende wenig überraschend: Außer Spesen nichts gewesen. Der Serbe wurde im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe in der Höhe von 1120 Euro verurteilt.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
