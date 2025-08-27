Stall in Vollbrand: 30 Tiere verendeten in Flammen

Menschen und Tiere verletzt

Insgesamt kämpften 13 Feuerwehren mit 24 Fahrzeugen und 124 Einsatzkräften gegen die Flammen. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus und weiteres Stallgebäude konnte dadurch verhindert werden. Dennoch verendeten etwa 20 Rinder und zehn Schweine an den Folgen des Brandes. Die verletzten Tiere wurden noch in der Nacht von einem Tierarzt veterinärmedizinisch versorgt und mit einem Tiertransporter zu anderen Bauernhöfen überstellt.