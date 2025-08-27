Stall in Vollbrand: 30 Tiere verendeten in Flammen

Im Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark) kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem tragischen Großbrand: Ein Wirtschaftsgebäude und ein Stall gingen in Flammen auf. 30 Tiere starben im Feuer, viele weitere konnten gerettet werden. 140 Einsatzkräfte kämpften gegen das Flammeninferno.
In Wuggitz (Bezirk Deutschlandsberg) wurden am Dienstag gegen 22.45 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert: Ein Wirtschaftsgebäude und der angrenzende Stall waren in Brand geraten. Der 38-jährige Besitzer hatte das Feuer selbst entdeckt und den Notruf abgesetzt. Rund 70 Rinder und 40 Schweine waren im Stall untergebracht.
Menschen und Tiere verletzt
Insgesamt kämpften 13 Feuerwehren mit 24 Fahrzeugen und 124 Einsatzkräften gegen die Flammen. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus und weiteres Stallgebäude konnte dadurch verhindert werden. Dennoch verendeten etwa 20 Rinder und zehn Schweine an den Folgen des Brandes. Die verletzten Tiere wurden noch in der Nacht von einem Tierarzt veterinärmedizinisch versorgt und mit einem Tiertransporter zu anderen Bauernhöfen überstellt.
Eine Feuerwehrfrau erlitt beim Einsatz eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und in das Krankenhaus Deutschlandsberg gebracht. Die ganze Nacht über waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt, da es in der Zwischendecke des Wirtschaftsgebäudes immer wieder zu Brandentwicklungen kam.
Brandursache unklar
Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Warum es zu dem Großbrand kam, steht bislang noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
