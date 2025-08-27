Champions League: Favorit erlebt „Horror-Nacht“

Kairat Almaty schreibt Geschichte

Nach der großen Überraschung kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Das Team aus dem Südosten Kasachstans unweit der Grenze zu China überstand alle vier Qualifikationsrunden und spielt nun erstmals in der Königsklasse. Aus Kasachstan hatte es bisher einzig Astana einmal 2015 in die Champions League geschafft.