Flüchtlingen vor Abschiebung 2 Jahre Chance geben

Der ehemalige afghanische Flüchtling Shabanali Ahmadi spricht offen über seine Flucht nach Österreich – und über Integration. Sein Vorschlag: „Zwei Jahre den Menschen eine Chance geben, aber wer sich nicht integriert, soll abgeschoben werden.“ Außerdem begrüßt Tanja Pfaffeneder den Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, den Geschäftsführer von Malteser Care Helmut Lutz, welche ihre Sicht auf Integration, soziale Verantwortung und konkrete Lösungsansätze im Alltag einbringen.