Afghane schlägt vor:

Flüchtlingen vor Abschiebung 2 Jahre Chance geben

Club 3
27.08.2025 08:00
0 Kommentare

Der ehemalige afghanische Flüchtling Shabanali Ahmadi spricht offen über seine Flucht nach Österreich – und über Integration. Sein Vorschlag: „Zwei Jahre den Menschen eine Chance geben, aber wer sich nicht integriert, soll abgeschoben werden.“ Außerdem begrüßt Tanja Pfaffeneder den Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, den Geschäftsführer von Malteser Care Helmut Lutz, welche ihre Sicht auf Integration, soziale Verantwortung und konkrete Lösungsansätze im Alltag einbringen. 

Weitere Videos
Wertestudie im Club 3
Migration: „Wir müssen Kontrolle zurückerlangen!“
Club 3
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Nachrichten
CLUB 3
„CLUB 3“ ist zurück
„Herbert Kickl auf dem Weg zum Landeshauptmann?“
Club 3
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf