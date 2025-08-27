„Hundi“ zum sechsten Mal im Konzert der Großen

Worauf freust du dich speziell?

Wir prallen auf die Eisbären Berlin, das ist aktuell das stärkste Team Deutschlands. Es ist einer meiner Lieblingsklubs, da hätte ich auch gerne einmal gespielt. Dann geht’s nach Schweden zu Brynäs und Star Nicklas Bäckström. Der 37-Jährige war einer der besten Stürmer in der NHL. Er machte insgesamt 1244 Partien für Washington, gewann einmal den Stanley Cup. Mit Schweden holte er zweimal WM-Gold.