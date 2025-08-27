„Hundi“ zum sechsten Mal im Konzert der Großen

Ab Donnerstag geigt KAC wieder in der Champions Hockey League auf! Es geht für die Rotjacken gleich mit einem Heim-Doppel gegen zwei europäische Top-Teams los. Donnerstag kommt Sparta Prag, am Samstag die Eisbären Berlin. Die „Krone“ bat Kapitän Thomas Hundertpfund zum Interview über seine Erlebnisse im Konzert der Großen.
Nächster Angriff in der Königsklasse! KAC mischt heuer das sechste Mal in der Champions Hockey League mit. Kapitän Thomas Hundertpfund machte von 30 Partien stolze 28, ist damit in der Klub-Rangliste die Nummer 1. Heuer legt man mit einem Heimdoppel los: am Donnerstag gegen Sparta Prag, am Samstag gegen Berlin.
1.Thomas Hundertpfund 28 Spiele
2. Steven Strong 26 Spiele
3. Tommy Koch, Martin Schumnig je 23 Spiele
5. Manuel Ganahl 22 Spiele
6. Daniel Obersteiner, Clemens Unterweger je 20 Spiele
Was sind deine schönsten Erinnerungen an die CHL?
In Europa mitzuspielen ist immer etwas Spezielles, ich kann mich auch an viele Details erinnern. Viermal konnten wir sogar Teams aus Spitzen-Ligen schlagen. 2019/20 Tampere aus Finnland, 2021/22 Leksands aus Schweden, 2017/18 Zürich und letzte Saison Genf, das regierender CHL-Champ war.
Was macht die Königsklasse so besonders?
Ich spiele lieber Champions League als Testpartien. Du triffst auf die Besten. Die Teams sind so kompakt, haben vier ausgezeichnete Linien und alles geht fast doppelt so schnell wie bei uns.
Die schlimmsten Pleiten?
Eine Woche nach dem 4:0 gegen Leksand verloren wir auswärts 1:8. Die Hoffnung, auch dort eine Sensation zu liefern, war riesig, dann machten wir eine unserer schlechtesten Partien. Und natürlich letztes Jahr das 4:5 zu Hause gegen Auschwitz trotz 4:1-Führung. Deshalb sind wir am Ende nicht aufgestiegen.
Das schönste Erlebnis?
2021 haben wir in Kiew gegen Donezk gespielt – kurz vor Kriegsbeginn. Das war ein Riesen-Tamtam. Vor Spielbeginn sang sogar ein Opernstar. Wir waren die letzte Mannschaft überhaupt, die in der Ukraine angetreten ist. Ich hatte auch einen tollen Abend: Beim 4:3-Sieg verbuchte ich dann zwei Tore und einen Assists.
Was ist heuer von KAC zu erwarten?
Wir spielen wieder gegen sehr starke Gegner. Man muss das erste Wochenende abwarten, wir wollen natürlich Prag und Berlin schlagen. Wenn wir das schaffen, können wir vom Aufstieg träumen.
Worauf freust du dich speziell?
Wir prallen auf die Eisbären Berlin, das ist aktuell das stärkste Team Deutschlands. Es ist einer meiner Lieblingsklubs, da hätte ich auch gerne einmal gespielt. Dann geht’s nach Schweden zu Brynäs und Star Nicklas Bäckström. Der 37-Jährige war einer der besten Stürmer in der NHL. Er machte insgesamt 1244 Partien für Washington, gewann einmal den Stanley Cup. Mit Schweden holte er zweimal WM-Gold.
