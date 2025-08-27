Was jetzt? Markierung für Radfahrer verwirrt

Hunderte Radler als Wirtschaftsfaktor

Am wahrscheinlichsten sei aktuell ein abgegrenzter Radstreifen entlang der Bundesstraße, heißt es auf dem Büro von Landesrat Stefan Schnöll. Der Weißbacher ÖVP-Ortschef Josef Michael Hohenwarter bestätigt Gespräche. Denn eine Sicherung des gefährlichen Radweg-Abschnitts entlang hoher Felswände sei vom Tisch. Die Maßnahme würde mehr als sieben Millionen Euro verschlingen und das in keinem Verhältnis stehen, heißt es. Hohenwarter gibt die Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung aber nicht auf. „Es ist für uns auch ein Wirtschaftsfaktor, weil ja viele Radfahrer einkehren.“ An Spitzentagen kommen 400 bis 500 Radler vorbei.