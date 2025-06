Drei Wanderer tot nach Sprung in Wasserfall

Valentino Creus war mit fünf Akademiker-Kollegen des „International Circle of Genetic Studies“ in den Wäldern von Soda Springs unterwegs. Die erfahrenen Wanderer hatten sich bei hohen Hitzegraden einen extrem anspruchsvollen und abgelegenen Pfad ausgesucht. Weshalb Creus (59), Matthew Schoenecker (50) und Matthew Anthony (44) beschlossen, auf halber Strecke am Wasserfall zu stoppen und von einem Stein in das kristallklare Wasser zu springen.