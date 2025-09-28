Braucht es mehr Kontrolle für Influencer-Werbung?

Laut einer aktuellen Untersuchung der Verbraucherorganisation Foodwatch bewerben viele Influencer Nahrungsergänzungsmittel mit Aussagen, die laut EU-Recht unzulässig sind. Häufig werden medizinische Wirkungen wie bessere Leberwerte oder gesteigerte Konzentration behauptet – ohne dass diese Behauptungen durch Studien gestützt werden. Besonders problematisch: Auch Kinder und Jugendliche sehen diese Inhalte und lassen sich davon beeinflussen, wie der Fall eines Zwölfjährigen zeigt, der nach dem Konsum eines Influencer-Produkts gesundheitliche Beschwerden erlitt.