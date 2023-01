Rund um die Uhr zocken: Was trinken 12-Jährige da?

„Ich habe die zwei Dosen aufgemacht und ausprobiert. Dann habe ich zu zittern und schwitzen angefangen“, erinnert sich Leon an den Tag, an dem das mysteriöse Getränkepulver bei ihm ankam. Der Bub bekam nach zwei Bechern LevlUp Herzklopfen, wurde hyperaktiv und musste sich eigenen Angaben zufolge draußen abreagieren. Die Eltern sahen sich das Mittel näher an, im Kleingedruckten stand: Nicht mehr als einen Becher pro Tag trinken, für Unter-16-Jährige ungeeignet. Doch beim Kauf im Online-Shop des Herstellers hatte niemand Leons Alter kontrolliert. Was hat der Zwölfjährige da getrunken und wie gefährlich ist es? Eine Spurensuche.