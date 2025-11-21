Vorteilswelt
Hand aufs Herz

Haben Sie Ihrem Partner schon etwas verschwiegen?

Intim
21.11.2025 12:42
Ehrlichkeit währt am längsten — oder doch nicht?
Ehrlichkeit währt am längsten — oder doch nicht?(Bild: ......, Krone KREATIV)

Gut miteinander reden zu können, gehört wohl zu den wesentlichen Grundsätzen einer stabilen Partnerschaft. Doch manchmal gibt es Momente, in denen man sich sehr wohl fragt: Soll ich ihm bzw. ihr das wirklich sagen?

Kennen Sie solche Situationen, in denen man sich fragt, ob man gewisse Informationen nicht besser für sich behält? Vielleicht, weil man den anderen schützen möchte, weil es den Partner kränken oder die Partnerin unnötig aufregen würde – oder vielleicht, weil es für einen selbst schlichtweg weniger Probleme machen würde?

Wir fragen uns: Wie viel Offenheit braucht die Liebe? Wie viel Ehrlichkeit innerhalb einer Partnerschaft muss sein? Darf es auch Geheimnisse in einer Beziehung geben? Und wenn ja: in welchen Situationen, bei welchen Themen, in welchen Bereichen?

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
