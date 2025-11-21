Haben Sie Ihrem Partner schon etwas verschwiegen?

Gut miteinander reden zu können, gehört wohl zu den wesentlichen Grundsätzen einer stabilen Partnerschaft. Doch manchmal gibt es Momente, in denen man sich sehr wohl fragt: Soll ich ihm bzw. ihr das wirklich sagen?
Kennen Sie solche Situationen, in denen man sich fragt, ob man gewisse Informationen nicht besser für sich behält? Vielleicht, weil man den anderen schützen möchte, weil es den Partner kränken oder die Partnerin unnötig aufregen würde – oder vielleicht, weil es für einen selbst schlichtweg weniger Probleme machen würde?
Wir fragen uns: Wie viel Offenheit braucht die Liebe? Wie viel Ehrlichkeit innerhalb einer Partnerschaft muss sein? Darf es auch Geheimnisse in einer Beziehung geben? Und wenn ja: in welchen Situationen, bei welchen Themen, in welchen Bereichen?
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
