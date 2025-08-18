Starkregen spülte Hitze fort: Feuerwehr gestresst

Mit teils sintflutartigen Regenfällen fand die Hitzewelle der vergangenen Tage in der Nacht zum Sonntag ein Ende. Um 18.44 Uhr rückte in Klam die erste Feuerwehr zu einem Unwettereinsatz aus, dabei sollte es nicht bleiben. In den besonders betroffenen Bezirken Perg, Linz-Land und Grieskirchen kamen die Einsatzkräfte auf mehr als 50 Ausrückungen, in den meisten Fällen wegen überfluteter Gebäude. „Punktuell hat es sehr starke Niederschläge gegeben. Der Schwerpunkt lag im Bereich Grein und Bad Kreuzen, wo es 80 Liter pro Quadratmeter geregnet hat. In Peuerbach waren es auch 70 Liter“, so Josef Haslhofer, Meteorologe bei der GeoSphere Austria.