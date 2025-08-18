Digitalisierung macht vielen Älteren große Angst

„Mit Zwang geht nichts – schon gar nicht bei der Digitalisierung. Viele Ältere sind bereit, den Schritt zu wagen, aber sie brauchen Begleitung“, betont Alt-Landeshauptmann und Seniorenbund-Obmann Josef Pühringer. Die Ombudsstelle soll persönliche Hilfe bieten – vom Einrichten eines Smartphones bis zum sicheren Online-Banking. Die ersten 15 Minuten Beratung sind gratis, auch Hausbesuche sind möglich.