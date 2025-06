Die Tradition bewahrt, aber der Moderne angepasst

Wie so vieles, wurde auch das Kärntnerlied in den 1950ern erneuert. Der Musikwissenschaftler und Komponist Günther Antesberger definierte das Kärntnerlied als „Sammelbegriff für verschiedene mundartgebundene Liedkleinformen Kärntens“, die somit „nur schwer exakt zu umreißen“ seien. Liebeslieder sind eine typische Gattung im Kärntnerlied. „Andere Themenlieder – Brauchtumslieder, Jägerlieder, geistliche Lieder – unterscheiden sich in Kärnten nicht von Liedern im Alpenraum, das Liebeslied aber schon“, weiß Streit. „Das alte Kärntnerlied war oft direkt, derb, erotisch, satirisch, weil es ein Einzelner sang. Das Neue Kärntnerlied ist subtiler, mit mehr Metaphern, weil es ein Chor singt.“