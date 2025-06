Amoklauf in Graz: Wo Karner Konsequenzen fordert

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hält nach dem Amoklauf in Graz Gesetzesänderungen in Österreich für unbedingt notwendig. „Nach so einer Wahnsinnstat können und werden wir nicht zur Tagesordnung übergehen“, betonte er am Freitag vor dem Innenministerrat in Luxemburg (siehe Video oben).