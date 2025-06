Arthur A. postete vor Grazer Amoklauf Foto auf „X“

Es ist mittlerweile vier Tage her, seit Arthur A. das BORG in der Grazer Dreierschützengasse betreten und mehrere Menschen getötet hatte. Und trotzdem kommen noch immer mehr erschreckende Details ans Licht. So soll der 21-Jährige auf der Plattform X nur wenige Minuten, bevor er das Feuer eröffnet hatte, ein Foto aus der Toilette hochgeladen haben ...