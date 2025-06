Nach dem Attentat: Was Kindern Angst macht

Erstaunlich viele Schüler haben aber kaum etwas von der Tat an dem Grazer Oberstufengymnasium gewusst und stellten auch keine Fragen dazu. Also haben wir uns darüber unterhalten, wo sie sich unsicher fühlen und was ihnen Angst macht. Die Wünsche der Kinder hatten nichts mit dem Amoklauf zu tun, waren aber umso klarer: Ich will nicht bedroht werden, wenn ich in den Park gehe. Ich möchte nicht, dass jemand meine Familie beschimpft. Ich mag keine Raufereien und Streits. Ich will meinen Platz in dieser Umgebung finden. Ich möchte hier mehr gesehen und gemocht werden.