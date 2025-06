Am Sonntag feierten sie noch Vatertag

Am Sonntag haben sie noch den Vatertag gemeinsam gefeiert, vor einem Monat den Muttertag. Sie haben gelacht, geschenkt, ein paar Tränen der Freude oder Rührung zerquetscht. Und jetzt? Jetzt versinken Mütter, Väter, Geschwister, Verwandte und Freunde in einem Meer an Tränen. An Tränen der Trauer, an Tränen des Schmerzes.