Gewessler-Klage geplatzt: ÖVP lässt FPÖ abblitzen

Ein kleines Hintertürchen hält sich die ÖVP also noch offen. Durchgeboxt müsste die Anklage jedenfalls rasch werden – sechs Monate nach dem Ausscheiden von Gewessler als Ministerin erlischt nämlich das Recht auf das parlamentarische Kontrollinstrument. Jedenfalls - so viel scheint klar – soll es im Verfassungsausschuss aber zumindest zu einem Hearing kommen, in dem Gewessler und Experten Auskünfte geben müssen.