Neue Details im Drama um Laura Dahlmeier!

Das Bangen geht weiter! Während die Suche nach der in Pakistan verunglückten deutschen Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier am Mittwoch in der Früh fortgesetzt worden ist, sickern weitere Details zum Drama durch. Offenbar war es der 31-Jährigen noch gelungen, nach dem Unglück Kontakt zu ihrer Begleiterin aufzunehmen. Eine Bergung per Hubschrauber ist offenbar nicht möglich.