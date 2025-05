Anklage? ÖVP und FPÖ üben Kritik an Gewessler

Wie viel Expertise und wie viel Parteipolitik steckte in den Gutachten zum Bau des Lobautunnels? Seit Enthüllungen der „Krone“ zu einem rund 460.000 Euro teuren „Luxusgutachten“ sowie zu Ministerium-Mails, die zeigen, dass die Objektivität jenes Gutachtens, das den Bau des Tunnels ausbremste, intern angezweifelt wurde, wird darüber besonders im Osten Österreichs viel spekuliert.

Schwarzes „Befremden“

Klarheit soll eine parlamentarische Anfrage der ÖVP an SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke schaffen. Unter dem Titel der „Krone“-Geschichte: „Lobautunnel umgebracht“, möchte es ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger mit seiner Anfrage genauer wissen. „Mit Befremden“ stelle er fest, dass es in der Frage unter Schwarz-Grün und Leonore Gewessler als Klimaministerin mehr an politischer Einflussnahme gegeben haben könnte, als bisher bekannt sei. Fast schon ungewohnt einig ist sich die ÖVP da mit der FPÖ.