WM-Auslosung in Las Vegas: Termin steht wohl fest

Der Weltverband (FIFA) hat bisher keine Details zur Auslosung bestätigt und teilt auf Anfrage mit, man werde Datum und Ort der Veranstaltung „zu gegebener Zeit“ veröffentlichen. Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko City angesetzt. Das Finale findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt.