TV-Sender Welt ersetzt Moderator durch KI-Avatar

Junger Mann ist am Computer generiert

Die erste Ausgabe von „KI-Welt“ wird am Donnerstag (31. Juli) um 14.45 Uhr gesendet. Das Format ist anschließend jeden Donnerstag zu dieser Sendezeit auf Welt TV zu sehen. In der ersten Sendung begrüßt ein junger Mann in einem hellen Sakko das Publikum mit den Worten: „Ich bin zwar nicht echt, sondern ein Avatar. Aber die Nachrichten, die ich Ihnen zeige, sind absolut real.“ Dass die Figur computergeneriert ist, fällt primär an der Stimme auf.