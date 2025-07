Lebensmodell: „Fix zam“ mit der besten Freundin

„Krone“: Wie knüpft man neue Freundschaften?

Daniela Krammer: Leider gibt es kein allgemein gültiges Rezept, wie Freundschaften geknüpft werden. So vielfältig wie Freundschaften sind, ist auch ihr Beginn. Was allen Freundschaften gleich ist, ist eine erste Begegnung, zwischen 2 Menschen, egal ob in der analogen oder der digitalen Welt, die neugierig macht auf den anderen. Insofern ist das Erste, was es braucht, um Freundschaften zu knüpfen, Neugier darauf, den oder die andere kennenzulernen. Gleichzeitig aber auch die Bereitschaft, sich selbst zu zeigen und somit kennengelernt zu werden. Der beste Kompass dabei ist unser Bauchgefühl.