Hitze: Mauersegler-Babys vor sicherem Tod gerettet

Hitzetod oder waghalsiger Sprung

„Für viele Jungvögel bedeutet das den Hitzetod oder die Flucht ins Ungewisse. Wer den Aufprall überlebt, ist am Boden völlig schutzlos. Am heißen Asphalt drohen die Tiere zu überhitzen oder werden zur leichten Beute für Krähen und Katzen“, weiß der Experte. Man betreue derzeit bereits 24 Mauersegler im Tierschutzhaus, die in der freien Natur bis zu 3000 (!) mal pro Tag mit Insekten gefüttert werden.