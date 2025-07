Österreichs Wirtschaft schwächelt weiter

So sei etwa die Wertschöpfung in der Bauwirtschaft um 0,3 Prozent gesunken. Ein leichtes Plus von 0,2 Prozent verzeichneten Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen. Beim Verkehr, bei Beherbergung und Gastronomie waren es 0,1 Prozent.