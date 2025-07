„Frontaler“ mit Auto endet für Moped-Pärchen fatal

Bursche mit Notarzthubschrauber in Klinik

Der Schwerstverletzte wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, seine 13-jährige Begleiterin wurde mit der Rettung ebenfalls dorthin gebracht. Der 55-jährige Pkw-Lenker, in dessen Fahrzeug sich durch die Wucht des Zusammenstoßes die Airbags ausgelöst hatten, erlitt laut eigenen Angaben keine Verletzungen, er begab sich jedoch vorsorglich selbständig zur medizinischen Abklärung ins Landeskrankenhaus nach Hall.