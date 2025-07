Training mit Champions – jetzt zählt’s bei der EM!

Am Mittwoch schlagen Timo Hammarberg (21 Jahre) und Tim Berger (20 Jahre) gemeinsam bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft auf. Das aufstrebende Nachwuchsteam aus Österreich – U21-Vizeweltmeister 2023 – startet bei den Titelkämpfen in Düsseldorf in der Gruppe H und trifft dort auf hochkarätige Konkurrenz aus Deutschland, Italien und Spanien