Strandleben De Luxe

INSEL DER VIELFALT

Sylt eilt der Ruf voraus, es sei eine Insel der Prominenten, ein Platz, an dem sich Reich und Schön auf der Düne trifft. Keine Frage, das gibt es. Die Bandbreite der Hotels, Restaurants und auch der Luxusgeschäfte, wie sie wohl in der Dichte sonst in keinem Dorf als Kampen (600 Einwohner) anzutreffen sind, bestätigt dieses Klischee. Allerdings gibt es auch Camping, Jugendherbergen und so viel Natur, dass Rückzug sehr gut möglich ist. Jeder muss eben für sich herausfinden, was ihm gefällt, frei nach dem Werbeslogan der Insel: „Sylt ist das, was du draus machst!“