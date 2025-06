Luegbrücke zweispurig: „Kein Chaos im Sommer“

Tragwerk schonen, zurück zur Einspurigkeit

Warum wird Ende September doch wieder auf die Einspurigkeit zurückgegriffen? „Wir wollen die Luegbrücke so lange wie möglich am Leben erhalten, zwei Spuren sind einfach eine deutlich höhere Belastung“, verdeutlicht Siegele. Apropos Belastung: Alle Fahrzeuge werden mittels automatischer Einrichtungen, die bei den Checkpoints in den Belag integriert sind, in Sekundenschnelle verwogen.