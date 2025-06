„Reingelegt“: Pulker verteidigt sich nach Sager

„Unzählige Stornierungen“ als Folge

Ein Zitat, das laut Pulker so gar nicht gefallen sei. Seine Äußerungen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden und die Studie, zu der er befragt wurde, habe weder er selbst noch die Wirtschaftskammer in Auftrag gegeben, wie Pulker der „Krone“ erklärt. „Ich bin reingelegt worden und drauf zahlt jetzt mein Betrieb“, erklärt der Wirt. Seit der Veröffentlichung des Artikels habe er „unzählige“ Stornierungen erhalten. Seine Stammgäste würden aber genau wissen, dass er das niemals so sagen und meinen würde.