Tote Buben auf Bahnübergang: Déjà-vu zum Schaudern

Blumen und Kerzen erinnern Freitagfrüh an die grauenvolle Unfalltragödie, die am Vortag nicht nur die Bevölkerung von Ottensheim, sondern des ganzen Landes in Atem gehalten hatte. Denn am Donnerstag war das Unvorstellbare eingetreten: Nur drei Tage nach dem Tod von Benjamin (6) auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Eferding wurde in Ottensheim der gleichaltrige Paul ebenfalls von einem Zug gerammt und tödlich verletzt.