Viele Ausfälle – Teamchef Scherb will gewinnen!

Bei ihrem letzten Auftritt als U18-Nationalteam müssen die Talente des Jahrgangs 2007 in St. Georgen gegen Finnland in einem Heim-Doppel ran. Bereits heute (ab 17.55 live auf krone.tv) steht die erste Prüfung an – am Montag (ab 11.55 Uhr live auf krone.tv) dann das zweite Spiel.