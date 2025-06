„Symbol of Protest“: Ram bringt V8-Pick-ups zurück

Zum Modelljahr 2026 wird neben dem V8 auch der Hurricane Straight Six in zwei Leistungsstufen – mit 426 PS und 548 PS – im Programm bleiben. Sowohl der neue V8 als auch die Sechszylinder sollen künftig auch in Europa erhältlich sein. In den USA rollt der Ram 1500 Hemi ab Sommer 2025 zu den Händlern. Wann die ersten Exemplare in Europa verfügbar sein werden, ist noch offen.