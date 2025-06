Griechenland: Saftige Strafen für Verkehrssünder

In Griechenland sollten Urlauberinnen und Urlauber künftig mehr darauf achten, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten. Vorbei ist es mit dem einstigen Laisser-faire, das auch vielen Touristinnen und Touristen gefiel. Das Parlament in Athen soll am Ende der Woche nämlich eine neue Straßenverkehrsordnung beschließen.