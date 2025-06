„Unvergesslich“: 77-Jähriger läuft am Ätna zu Gold

Qualmende Bergkuppen kündigten den Ausbruch an, kurze Zeit später spie der Vulkan Asche bis zu zwölf Kilometer hoch in den blauen Himmel. Videoaufnahmen zeigen, wie Touristen panisch die Flucht ergreifen. „Ein unvergessliches Erlebnis, das war etwas ganz Besonderes“, sagt Alois Fink, der vor Ort war und gerade sein Frühstück zu sich nahm, als der Ätna am Montag für ein wahres Naturschauspiel sorgte.