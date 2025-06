Mann immer wieder geblitzt: 28.000 Euro Strafe

Blitzer hinter Hecke versteckt

Und der 40-Jährige bemängelte: „Der Blitzer steht praktisch in einer Halbkurve und ist hinter einer drei Meter hohen Hecke versteckt.“ Ferretto meinte, er habe nie bemerkt, in die Radarfalle getappt zu sein. „Es kann passieren, dass man in sechs Monaten drei, vier Strafen bekommt – auch ich mache Fehler“, gab er zu. „Aber man kann mir nicht erzählen, dass ich täglich geblitzt wurde und 100 Strafen in sechs Monaten kassiert habe.“