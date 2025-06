Austro-Mountainbiker landet Weltcup-Sensation

Wichtige Punkte und Startreihe eins

Mit seinem vierten Rang am Freitag sicherte sich der Übersaxener nicht nur wichtige Punkte für die UCI-Rangliste und für den Weltcup. Mit dem Topergebnis schnappte er sich zudem für die XCO-Entscheidung am Sonntag einen Startplatz in der ersten Startreihe. „Wahnsinn, letztes Jahr bin ich von Rang 80 aus ins Rennen gegangen und jetzt in der ersten Reihe! Das ist brutal, einfach unglaublich“, konnte der Vorarlberger sein Glück kaum fassen.