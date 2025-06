Neuer Trafo soll Versorgung im Rosental sichern

Vom Kraftwerk Ferlach-Maria Rain kommt der Strom mit einer Spannung von 110.000 Volt ins Umspannwerk, wird dort auf 20.000 Volt – mit dieser Spannung arbeiten die Industriebetriebe wie Glock – und 400 Volt für die Haushalte umgewandelt. „Mit einem zweiten 110/20-kV-Trafo erhöhen wir die Versorgungssicherheit und erhöhen die Kapazität für zukünftige Herausforderungen“, so Dörfler. Das sei vorrangig eine Verdoppelung des Strombedarfs in der Industrie und mehr PV-Anlagen, aber auch für weitere Betriebsansiedelungen sei man so bereit.