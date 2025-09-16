Biker (33) musste nach Unfall reanimiert werden

Der Einheimische war gegen 19.40 Uhr auf der B171 in Richtung Westen unterwegs. Ein Freund, der mit einer eigenen Maschine hinter dem 33-Jährigen fuhr, beobachtete laut Polizei, wie der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verlor, schwer stürzte und auf der Straße liegen blieb.