Biker (33) musste nach Unfall reanimiert werden

Schwerer Motorradunfall am Montagabend auf der Bundesstraße in Thaur (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land). Ein 33-jähriger Motorradfahrer stürzte aus noch unklarer Ursache so schwer, dass er reanimiert werden musste.
Der Einheimische war gegen 19.40 Uhr auf der B171 in Richtung Westen unterwegs. Ein Freund, der mit einer eigenen Maschine hinter dem 33-Jährigen fuhr, beobachtete laut Polizei, wie der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verlor, schwer stürzte und auf der Straße liegen blieb.
Wiederbelebt und in Klinik gebracht
Der Biker war so schwer verletzt, dass er von Rettung und Notarzt reanimiert werden musste. Anschließend wurde er in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Die Bundesstraße war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Westen für rund eine Stunde gesperrt.
