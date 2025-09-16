Vorteilswelt
Letztes Rennen 2017

Weiter kein Formel-1-Comeback für diese Strecke

Formel 1
16.09.2025 08:38
Eine Rückkehr der Formel 1 nach Malaysia ist vorerst nicht geplant.
Eine Rückkehr der Formel 1 nach Malaysia ist vorerst nicht geplant.(Bild: AFP/SAEED KHAN / AFP)

Eine Rückkehr der Formel 1 nach Malaysia ist vorerst nicht geplant, wie die Sportministerin des Landes klarstellt. Demnach seien die Kosten für ein Rennwochenende einfach zu hoch, um sich um eine Rückkehr in die Königsklasse zu bemühen, erklärt Hannah Yeoh. Das bisher letzte Rennen auf dem Sepang International Circuit fand 2017 statt. 

Die malaysische Regierung müsse rund 71 Millionen US-Dollar zahlen, um erneut die Chance auf ein Rennwochenende zu bekommen, erklärt Yeoh. Ein Preis, den man auf absehbare Zeit nicht zahlen möchte – zumal der Rennkalender ohnehin schon stark gefüllt ist. 

Eine Option bleibt
Allerdings hat man das Kapitel Formel 1 noch nicht ganz geschlossen. Falls man ein Unternehmen finde, dass die Kosten der Austragung übernehme, so die Sportministerin, sei man sicherlich bereit, die Königsklasse wieder willkommen zu heißen.

Ob dieses Szenario realistisch ist, bleibt derzeit zweifelhaft. Inzwischen bleibt Sepang aber weiterhin Austragungsort in der MotoGP. 

