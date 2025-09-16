Weiter kein Formel-1-Comeback für diese Strecke

Eine Rückkehr der Formel 1 nach Malaysia ist vorerst nicht geplant, wie die Sportministerin des Landes klarstellt. Demnach seien die Kosten für ein Rennwochenende einfach zu hoch, um sich um eine Rückkehr in die Königsklasse zu bemühen, erklärt Hannah Yeoh. Das bisher letzte Rennen auf dem Sepang International Circuit fand 2017 statt.