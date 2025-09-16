Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sportlicher Machtkampf

„Abschaffen!“ Trump tobt wegen Regeländerung

US-Sport
16.09.2025 07:38
US-Präsident Donald Trump präsentiert sich gerne bei sportlichen Großveranstaltungen.
US-Präsident Donald Trump präsentiert sich gerne bei sportlichen Großveranstaltungen.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JAMIE SQUIRE)

US-Präsident Donald Trump hat sich wegen einer Regeländerung im American Football empört gezeigt. Dieses Mal im Visier des 79-Jährigen: Die Anpassung bei den Kickoff-Regeln, mit der die Spieler besser geschützt werden sollen. „Die NFL muss diese lächerlich aussehende Regel zum Kickoff wieder abschaffen“, tobt Trump. 

0 Kommentare

Schon in der vergangenen Saison wurden die Regeln beim Kickoff in NFL-Spielen angepasst. Damit sollten das Verletzungsrisiko und vor allem Langzeitschäden für die Spieler minimiert werden – nachdem zuvor die sprintenden Spieler häufig direkt aufeinandergeprallten. 

„Schlecht für Amerika“
In der neuen Saison wurde die Regel nochmal leicht adaptiert, damit das Laufspiel nach dem Kickoff wieder etwas attraktiver werden soll – allerdings ohne das Risiko für die Spieler zu erhöhen. Alles nicht nach dem Geschmack von Donald Trump. „Der Ball bewegt sich, aber die Spieler nicht, genau das Gegenteil, worum es im Football eigentlich geht“, zeigt sich der US-Präsident auf seiner eigenen Plattform „Truth Social“ wenig begeistert.

Anschließend geht der 79-Jährige zu seiner gewohnten Rhetorik über und poltert über den so entstehenden „Weichei-Football“. „Das ist schlecht für Amerika und die NFL“, so Trump, der eine sofortige Regeländerung fordert. In diesem Bereich hat er natürlich keine Befugnis – aber es bleibt abzuwarten, ob die NFL doch noch einknickt und sich dem Willen des US-Präsidenten beugt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.646 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
119.349 mal gelesen
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
101.957 mal gelesen
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3172 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2488 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr US-Sport
Sportlicher Machtkampf
„Abschaffen!“ Trump tobt wegen Regeländerung
Tragödie in New Jersey
28-jährige Schwester von NBA-Profi erschossen
Sieg für Minnesota
Vikings drehen Partie gegen Bears zum NFL-Auftakt
Frust bei den Ravens
Spektakuläres Comeback sichert Bills Auftaktsieg
Mit Signatur
„Air-Jordan“-Schuhe jetzt unter dem Hammer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf