„Abschaffen!“ Trump tobt wegen Regeländerung

„Schlecht für Amerika“

In der neuen Saison wurde die Regel nochmal leicht adaptiert, damit das Laufspiel nach dem Kickoff wieder etwas attraktiver werden soll – allerdings ohne das Risiko für die Spieler zu erhöhen. Alles nicht nach dem Geschmack von Donald Trump. „Der Ball bewegt sich, aber die Spieler nicht, genau das Gegenteil, worum es im Football eigentlich geht“, zeigt sich der US-Präsident auf seiner eigenen Plattform „Truth Social“ wenig begeistert.