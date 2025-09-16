Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Fotos!

So cool zeigt sich Prinzessin Sofía zum Uni-Start!

Royals
16.09.2025 08:57
Royaler Glamour? Fehlanzeige! Auf den offiziellen Fotos zum Studienbeginn überrascht Prinzessin ...
Royaler Glamour? Fehlanzeige! Auf den offiziellen Fotos zum Studienbeginn überrascht Prinzessin Sofía von Spanien (18) mit einem Look, wie ihn jede Studentin tragen könnte.(Bild: MC Boti / Action Press / picturedesk.com)

Ausgerechnet am Ehrentag ihrer Mutter startet Prinzessin Sofía (18) ins Studentenleben! Am 15. September, dem Geburtstag von Königin Letizia, bezog das jüngste Kind der spanischen Königsfamilie ihr neues Zuhause in Lissabon. Dort beginnt Sofía ihr Bachelor-Studium am Forward College – in Jeans und Turnschuhen wie jede andere Studentin auch!

0 Kommentare

Auf offiziellen Fotos zum Studienbeginn ist die Prinzessin bei einem Spaziergang durch Lissabon zu sehen. Mit einem Look, wie ihn jede Studentin tragen könnte: Blue Jeans, weiße Turnschuhe und ein enges schwarzes Top.

Ganz entspannt, ganz unprätentiös – und damit meilenweit entfernt von Ballroben, Diademen und dem protokollarischen Pflichtprogramm.

Unter blitzblauem Himmel besichtigte Sofia die Stadt ...
Unter blitzblauem Himmel besichtigte Sofia die Stadt ...(Bild: MC Boti / Action Press / picturedesk.com)
... und genoss auch die schöne Aussicht.
... und genoss auch die schöne Aussicht.(Bild: MC Boti / Action Press / picturedesk.com)

Drei Jahre, drei Städte!
Das Programm hat es in sich: Drei Jahre, drei Städte! Nach Lissabon geht’s für die Prinzessin weiter nach Paris, und den krönenden Abschluss soll Berlin bilden. Besonders die deutsche Hauptstadt könnte zur ultimativen Herausforderung werden – schließlich liegt das College mitten in Reichweite der Partyhochburg Kreuzberg. Aber klar, Sofía wird selbstverständlich einen riiiesigen Bogen um die Clubs machen … so wie alle Studierenden in Berlin.

Die Prinzessin hat sich diese Reise hart erarbeitet: Erst im Mai schloss sie ihre Ausbildung am renommierten UWC Atlantic College in Wales ab.

Nach Lissabon wird Sofía in zwei weiteren Städten studieren.
Nach Lissabon wird Sofía in zwei weiteren Städten studieren.(Bild: Miguel Navalpotro / dana press / picturedesk.com)
Nach einem Jahr zieht die Prinzessin nach Paris und danach nach Berlin.
Nach einem Jahr zieht die Prinzessin nach Paris und danach nach Berlin.(Bild: Miguel Navalpotro / dana press / picturedesk.com)

Große Schwester wird Kampfpilotin
Während Sofía jetzt also Bücher wälzt, stemmt ihre große Schwester Leonor (19) eine ganz andere Ausbildung: Sie lässt sich zur Kampfpilotin ausbilden. Nach Stationen an der Armeeakademie in Saragossa und an der Marineschule von Marín trat die Thronfolgerin Anfang September ihre Ausbildung an der Luftwaffenakademie in Murcia an – und fuhr bereits auf dem berühmten Schulschiff „Juan Sebastián Elcano“ über die Weltmeere.

Lesen Sie auch:
Kronprinzessin Leonor in Uniform bei ihrem Antritt in der Luftwaffenakademie in San Javier 
Antritt bei Luftwaffe
Prinzessin Leonor ist jetzt ein „Top Gun“-Royal!
01.09.2025
Mama als Style-Vorbild
Leonor und Sofia machen Letizia Mode-Konkurrenz
25.07.2025

Die spanischen Königstöchter zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig modernes Prinzessinnen-Leben sein kann – hier Campus, dort Cockpit. Und Mama Letizia? Die musste zwar auf ihre Jüngste am Geburtstag verzichten, kann aber stolz sein: Ihre beiden Mädchen gehen mit Vollgas in die Zukunft.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LissabonParisBerlin
MutterKönigsfamilie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.046 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
103.727 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2636 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2117 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Royals
Neue Fotos!
So cool zeigt sich Prinzessin Sofía zum Uni-Start!
„Oh, hallo, Harry!“
Meghans heißer Geburtstags-Gruß an ihren Prinzen
„Gewissen ist rein“
Harry: Habe keine „schmutzige Wäsche“ gewaschen
Brisante Inhalte
Neue Epstein-Mails könnten Andrew „zerstören“
Nach Charles-Treffen
Harry: „Öffnet euch gegenüber euren Familien“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf