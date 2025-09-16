So cool zeigt sich Prinzessin Sofía zum Uni-Start!

Drei Jahre, drei Städte!

Das Programm hat es in sich: Drei Jahre, drei Städte! Nach Lissabon geht’s für die Prinzessin weiter nach Paris, und den krönenden Abschluss soll Berlin bilden. Besonders die deutsche Hauptstadt könnte zur ultimativen Herausforderung werden – schließlich liegt das College mitten in Reichweite der Partyhochburg Kreuzberg. Aber klar, Sofía wird selbstverständlich einen riiiesigen Bogen um die Clubs machen … so wie alle Studierenden in Berlin.