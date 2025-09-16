So cool zeigt sich Prinzessin Sofía zum Uni-Start!

Ausgerechnet am Ehrentag ihrer Mutter startet Prinzessin Sofía (18) ins Studentenleben! Am 15. September, dem Geburtstag von Königin Letizia, bezog das jüngste Kind der spanischen Königsfamilie ihr neues Zuhause in Lissabon. Dort beginnt Sofía ihr Bachelor-Studium am Forward College – in Jeans und Turnschuhen wie jede andere Studentin auch!
Auf offiziellen Fotos zum Studienbeginn ist die Prinzessin bei einem Spaziergang durch Lissabon zu sehen. Mit einem Look, wie ihn jede Studentin tragen könnte: Blue Jeans, weiße Turnschuhe und ein enges schwarzes Top.
Ganz entspannt, ganz unprätentiös – und damit meilenweit entfernt von Ballroben, Diademen und dem protokollarischen Pflichtprogramm.
Drei Jahre, drei Städte!
Das Programm hat es in sich: Drei Jahre, drei Städte! Nach Lissabon geht’s für die Prinzessin weiter nach Paris, und den krönenden Abschluss soll Berlin bilden. Besonders die deutsche Hauptstadt könnte zur ultimativen Herausforderung werden – schließlich liegt das College mitten in Reichweite der Partyhochburg Kreuzberg. Aber klar, Sofía wird selbstverständlich einen riiiesigen Bogen um die Clubs machen … so wie alle Studierenden in Berlin.
Die Prinzessin hat sich diese Reise hart erarbeitet: Erst im Mai schloss sie ihre Ausbildung am renommierten UWC Atlantic College in Wales ab.
Große Schwester wird Kampfpilotin
Während Sofía jetzt also Bücher wälzt, stemmt ihre große Schwester Leonor (19) eine ganz andere Ausbildung: Sie lässt sich zur Kampfpilotin ausbilden. Nach Stationen an der Armeeakademie in Saragossa und an der Marineschule von Marín trat die Thronfolgerin Anfang September ihre Ausbildung an der Luftwaffenakademie in Murcia an – und fuhr bereits auf dem berühmten Schulschiff „Juan Sebastián Elcano“ über die Weltmeere.
Die spanischen Königstöchter zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig modernes Prinzessinnen-Leben sein kann – hier Campus, dort Cockpit. Und Mama Letizia? Die musste zwar auf ihre Jüngste am Geburtstag verzichten, kann aber stolz sein: Ihre beiden Mädchen gehen mit Vollgas in die Zukunft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.